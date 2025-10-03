第2日、1番でパットを放つ小斉平優和。通算8アンダーで首位＝三好CCバンテリン東海クラシック第2日（3日・愛知県三好CC＝7300ヤード、パー71）首位から出た小斉平優和が68で回り、67の下家秀琉、66をマークした吉田泰基とともに通算8アンダーの134でトップに並んだ。1打差の4位に岡田晃平、今平周吾ら5人がつけた。石坂友宏と原敏之がさらに1打差の9位。通算5アンダーの11位には石川遼ら12人が並んだ。イーブンパーまでの68人