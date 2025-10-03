4日（土）は、日本海西部の前線を伴った低気圧が東進し、前線が西日本や東日本を通過する見込みです。このため、西日本や東日本ではくもりや雨となり、九州や中国・四国では雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。特に、九州北部では大雨となる所もありそうです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。一方、千島近海の高気圧や日本の東の高気圧がひとつになりながら日本のは