天草市と熊本空港を結ぶバスの直行便の出発式が1日、ありました。 天草市中心部と熊本空港の直行便「あまぽ」は産交バスが観光振興と利便性向上のため運行を開始しました。これまでは「サクラマチクマモト」で乗り継ぎ4時間以上がかかっていましたが「あまぽ」の所要時間は2時間40分です。1日2往復、料金は最大3000円で天草発は予約が必要ですが空席がある場合は乗車できます。