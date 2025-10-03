この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「メジャー知らない？」に対する娘の回答に17万いいね ご紹介するのはサメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソードです。相手が聞いてきたこと