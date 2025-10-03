オリックスは６日から宮崎で開催される「第２２回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。波留敏夫２軍監督が指揮をとり、先発として今季７勝（７敗）を挙げた田嶋大樹投手ら２６人が参加。メンバーは以下の通り。【投手】阿部、富山、田嶋、横山楓、井口、本田圭、博志、川瀬、★河内、★陳、★宮国、★芦田、★乾【捕手】石川、山中、★田島【内野手】野口、内藤、横山聖、★宜保、★河野、★清水【外野手】