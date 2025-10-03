香川県庁 香川県まんのう町の約4000平方メートルの山林で、無断で斜面を掘削したり木を伐採したりしたとして県が土地開発者に復旧措置を命令しました。 香川県の「みどり条例」では1000平方メートル以上の土地開発を行う際、事前に県との協議が必要です。 香川県は2025年6月、土地開発者に停止命令を行い、掘削などが停止されましたが、その後、連絡が取れなくなったということです。 香川県は2026年2