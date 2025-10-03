【新華社綏芬河10月3日】ロシアとの国境に位置する中国黒竜江省綏芬河（すいふんが）鉄道通関地では国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）期間に、ロシア行きの国際列車を利用して海外で休暇を過ごすことが多くの旅行者にとって人気の選択肢となっている。列車はロシアのグロデコボ駅まで運行しており、観光客は同駅で乗り継いで、ウラジオストクやナホトカなどの人気観光地へ向かうことができる。（記者/劉赫垚）