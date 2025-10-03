南小国町は、車検が切れたままの公用車を使用していたと発表しました。 南小国町によりますと、今年7月、建設課の職員2人が乗った公用車と軽自動車が接触する事故が起きました。事故処理の際、車検が切れていることがわかったということです。車検が切れていたのは11日間で、その間7回使用され、合計340キロ走行していたということです。車検切れに気づかなかった理由について南小国町は、「車に乗る前に確認することになってい