大人になると、マナーや常識を知っていて当たり前だと考えがちです。でも、実は周りが意外と自分のことを気にしていないことに気づけたら肩の力を抜くことができるかも知れません。漫画家のゆきさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『自意識過剰な私が知った「ちゃんとしなくても大丈夫」の理由』では、ゆきさん自身の気づきが描かれています。【漫画】『自意識過剰な私が知った「ちゃんとしなくても大丈夫」の理由』（全編を読む）