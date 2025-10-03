日本メーカーの攻勢で２輪を断念しかかったタイミングでパリ・ダカール+GSでボクサーが勝機をつかみ新世代開発へと辿り着いた！ BMWといえば2輪メーカーとしてスーパーバイクS1000系からボクサーのRシリーズなど、スポーツバイクで世界トップに位置づけられるメーカー。そのBMWが、実は1970年代に2輪生産から撤退を決断するまでの状況にあっ