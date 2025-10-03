前川清、森口博子、森高千里らが出演NHKの大型音楽番組「うたコン」が11月27日に福岡市で初開催される。NHK福岡放送局の開局95周年記念で、観覧希望者を募集している。「うたコン」の地方開催は6年ぶりで、九州では初めて。司会は谷原章介と、石橋亜紗アナウンサー。出演は前川清（長崎県出身）、森口博子（福岡県出身）、森高千里（熊本県出身）などで、順次発表するとしている。放送は12月2日午後7時57分~8時42分（全国枠）