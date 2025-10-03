現在J2リーグ10位の北海道コンサドーレ札幌は、あすホームで13位の山形と対戦する。今季リーグ戦は残り7試合、J1昇格プレーオフの出場権を付与される6位との勝点差は現時点で「７」。プレーオフ進出、そして逆転のJ1昇格に向けては正に正念場と言っても過言ではない。前節はホームで仙台を相手に0-3と完敗…。あれから1週間、重要な一戦を前に柴田監督と選手たちが意気込みを語った。