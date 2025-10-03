＜バンテリン東海クラシック2日目◇3日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第2ラウンドが終了した。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ8月「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント」で初優勝を挙げた小斉平優和、ツアー未勝利の下家秀琉と吉田泰基がトータル8アンダーで首位に並んだ。1打差4位タイには黒木紀至、イ・サンヒ（韓国）、岡田晃平、ソン・ヨンハン（韓国）