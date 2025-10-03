タレント・俳優の田中律子（54）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。“山の家”での充実した生活明かした。【写真】「自分で収穫して、採れたてのお野菜を食す」畑で収穫する田中律子現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。山の家は、曽祖父から相続した山の土地に建てたもので、昨年5月に完成したばかりだ。「おじちゃんおばちゃんのおかげさまで、畑も楽しませても