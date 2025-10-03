熊本市中央区のサクラマチクマモトで、3日夜から始まる竹あかりイベントを前に2日夜、関係者向けのお披露目会がありました。 サクラマチクマモトの屋上を彩る「かぐや姫の光る庭」と題したこのイベントは2024年から始まり、2024年はのべ1万3600人が訪れました。LEDライトで飾られた竹あかりのオブジェが置かれあかりのトンネルや池の水面で輝くオブジェ、和傘で飾られたステージなど7つのエリアが設けられています。更に