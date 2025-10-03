アサヒグループのシステム障害によるビールの出荷停止。この週末で在庫が切れる…という飲食店が相次いでいます。きょうから一部で出荷が始まったものの、予定通り「来ない」という店もありました。ビールファンが集う老舗のビアホール。「うまい」アサヒビールとのつきあいは、師匠の代から数えて76年。名物マイスターのきめ細かい泡が評判です。ただ、寄せられるのはシステム障害による品切れを心配する声です。「飲めなくなった