俳優の板垣李光人（23）が3日までに自身のインスタグラムを更新。NHKの人気キャラとの2ショットを公開した。「『チコちゃんに叱られる』お邪魔しました」と書き出した板垣。3日放送のNHK総合の情報バラエティー「チコちゃんに叱られる！」（金曜後7・57）に出演することを報告した。板垣はチコちゃんとの2ショットを披露。「果たして板垣は叱られたのか否か…ぜひ明日の放送でお確かめください」と伝えた。この投稿にファ