ロシアとウクライナ両国は２日、１８５人ずつの捕虜を交換したと発表した。民間人２０人もそれぞれ解放した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、ロシアがウクライナへの侵略を始めた２０２２年２月以来、７０００人以上の捕虜が帰還したことを明らかにした。捕虜交換は７月に行われた両国の高官協議での合意に基づくもので、８月２４日以来となった。ゼレンスキー氏に