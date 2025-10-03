俳優の城桧吏（１９）と畑芽育（２３）が３日、都内で、ＮＨＫＢＳのダブル主演ドラマ「終活シェアハウス」（１９日スタート。日曜、後１０・００）の取材会に、共演の竹下景子（７２）と出席した。元気なおばさまたちが暮らすシェアハウスが舞台で、城はシェアハウスの雑用係・翔太、畑はその恋人・美果を演じる。主演の二人は初共演。城は「最初話しかけて下さった時に『城くんと仲良くなろうと思って、調べてきました』と