文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼10月3日配信号担当鈴木純子 先月11日、兄弟デュオ、ビリーバンバンのお兄さん菅原孝さんが亡くなりました。81歳でした。私は2001年春から「菅原孝のコ