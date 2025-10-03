文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―10月3日（金）配信分― 水曜日のゴールデンラジオで時間がなくて話せなかったネタをここで。 ネット上で【無言の帰宅】というワードが話題になりました。報道用語？慣用句？と言うのでしょうか。亡くなったことを婉曲的