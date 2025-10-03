日本保守党の河村たかし衆院議員が３日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、百田尚樹代表を威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事告訴したと明らかにした。告訴対象となったのは今年４月２２日に衆院第２議員会館での島田洋一衆院議員の室内で行われた河村氏、百田氏らの会談での出来事だ。その前に開かれた記者会見では河村氏が突如、代表選の開催を訴えたことで百田氏と言い合いとなっていた。議員室に移動した後も百田氏の怒