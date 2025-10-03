福岡県柳川市のボートレーサー養成所で「第１３９期選手養成訓練入所式」が３日、行われた。作間悠衣（２２＝千葉出身）の父は作間章。「父がボートレーサーで、小さい頃から憧れていたので、挑戦してみたいと思いました。憧れのレーサーは父です」と選手を志望した理由を明かす。６回目の挑戦で合格、訓練生活を前に「１年間、諦めない、考えることをやめない、全力でやりきってデビューすること」と目を輝かせる。