インフルエンザの流行シーズンに入りました。鹿児島は1週間の報告数が全国で3番目の多さとなっています。 厚労省によりますと、先月28日までの1週間のインフルエンザの報告数が1医療機関あたり1.04と、今シーズン初めて1を超えたことから、「全国的に流行期に入った」と発表しました。 県内では先月28日までの1週間の報告数は1医療機関あたり1.68と、沖縄、東京に次いで全国で3番目の多さとなっています。 県は、手