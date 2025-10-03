東京・渋谷のライブハウス、WWW／WWW Xがオープンから15年を迎えた2025年。この場所が築き上げてきたカルチャーを象徴するかのように、異なる世代、異なるジャンルでありながら、確かにそれぞれがこの国のバンドシーンとラップシーンをネクストフェイズに押し上げてきた2組のアーティスト──SuchmosとLEXが、2025年9月25日、WWW Xにて同じステージに立った。バンドミュージックとラップミュージックという異なる表現形態を用いな