日本時間１６時５５分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55 予想52.5前回52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)