日本時間１７時００分にユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:00 予想51.4前回51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)