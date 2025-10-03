泉口の成長は今季巨人の大きな収穫阿部慎之助監督率いる巨人が2025年のレギュラーシーズンを3位で終えた。10月1日、中日との最終戦（東京ドーム）を快勝。これで70勝69敗4分となり、なんとか貯金「1」とした。11日から2位・DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）・第1ステージ（横浜）に臨む。【写真】「栄光の巨人軍」を背負ったミスターと藤田元司氏…柴田勲氏を交えたユニ姿の貴重ショット9月30日の中日戦で田中将大が待