◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、６６で回った吉田泰基（東広野ＧＣ）、前日に続き６７をそろえた下家秀琉（エレコム）、６８の小斉平優和（フリー）が通算８アンダーの首位に並んで週末を迎える。６６の黒木紀至（ＵＭＫテレビ宮崎）、６７の今平周吾（ロピア）、６８の岡田晃平（フリー）ら５人が７アンダーの４位に