◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月3日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年男子共通400メートルリレー予選が行われ、桐生祥秀（日本生命）が滋賀の一員として1走を走り、39秒47で1組1着となって準決勝進出に貢献した。「この競技場は建て直す前に、初めて陸上競技で走った場所なので。同級生や、普段は来られない人も来てくれている中で走るというのは大事だと思う。逆に言うと、ここじゃなかったらたぶん出て