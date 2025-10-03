観光地に直行する「観光特急バス」に乗り込む観光客ら＝7月、京都市村上誠一郎総務相は3日、ホテルや旅館などの利用者に課す京都市の宿泊税引き上げに同意した。1人1泊10万円以上の場合は1万円となり、宿泊料金に応じて決められた金額を徴収する定額制では全国最高額。来年3月1日の宿泊から適用する予定。京都市は18年、全国で3番目に宿泊税を導入した。現在は宿泊料金が1人1泊2万円未満は200円、2万円以上5万円未満は500円、5