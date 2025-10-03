記者会見する「国境なき医師団」の中池ともみさん（左）と松田隆行さん＝3日午前、東京都新宿区イスラエル軍の攻撃が続くパレスチナ自治区ガザで1月以降に活動した国際組織、国境なき医師団（MSF）の日本人看護師らが3日、東京都内で記者会見した。ガザの医療施設の9割超が破壊され、食料と医療物資の搬入がイスラエルによって意図的に遮断されているとして「医療の限界を超えている」と訴えた。会見に出席した看護師中池とも