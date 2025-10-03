ジンズホールディングスがこの日の取引終了後、９月度の月次売上状況（速報）を発表しており、国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比７．５％増と３２カ月連続で前年実績を上回った。 残暑が続いたことによる季節要因やインバウンドに関連した需要が引き続き堅調に推移したほか、販促施策も奏功した。なお、全店売上高は同１１．９％増だった。 出所：MINKABU PRESS