Photo: ヤマダユウス型 2023年2月3日の記事を編集して再掲載しています。 気が向いた時に、気分転換としてゴロゴロ、ゴリゴリ。健康グッズ、それは買ってもそのうち使わなくなるものの代名詞…ってのはさすがに言いすぎかもしれませんが、購入時からずーっと継続して使ってる人はそうそういないのでは？ 人間 is 怠惰だもの、仕方ないのだわ。そんな理由から、フォームローラーには以前から