10月1日、小泉孝太郎とムロツヨシがMCを務めるバラエティ番組『小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（フジテレビ系）が放送された。バラエティ番組での露出を増やす孝太郎だが、弟の騒動で思わぬとばっちりを受けているようで──。孝太郎は、農林水産大臣の小泉進次郎氏を弟に持つ。進次郎氏は自民党総裁選に立候補し、4日の投開票日を前に大きな注目を集めているが、テレビ局では気になる動きが見られるようだ。