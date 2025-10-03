「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）2位PRO Gaming Keyboard LinearG-PKB-002LN（ロジクール）3位G413 TKL SE Mechanical Gaming KeyboardG413TKLSE（ロジクール）4位PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard WhitePCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White