月波兎 第4回公演『いつものオーロラが割った夜』 月波兎 舞台『いつものオーロラが割った夜』11月27日(木)から東京 ザ・ポケットで上演される。 月波兎は俳優の石井麗子と奥山美代子が2023年から活動を始めた演劇集団。2024年5月に第1回公演『いちごの沈黙。2024』をこった創作空間で上演。その後、第2回公演『ラスト・サパー』、第3回公演『母と惑星について、および自転する女たちの記録』を上演してきた