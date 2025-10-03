関西テレビ放送のワイドショー『旬感LIVEとれたてっ!』が、9月29日からフジテレビでも放送を開始し、関東地方でも視聴できるようになったが、10月2日の放送で、レギュラーコメンテーターの社会学者・古市憲寿氏が痛烈なひとことを放ったことが話題となっている。「この日のエンディングで、気象予報士・浅田麻実さんによるお天気コーナーが始まりました。画面には東京・渋谷のスクランブル交差点の映像が流れ、MCで元日本テレ