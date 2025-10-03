3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万8508枚だった。うちプットの出来高が1万5322枚と、コールの1万3186枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1288枚（94円安56円）。コールの出来高トップは4万7000円の2320枚（150円高225円）だった。 コールプ