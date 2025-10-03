3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6047枚だった。うちプットの出来高が3363枚と、コールの2684枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の461枚（65円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の451枚（190円高465円）だった。 コールプット 出来高