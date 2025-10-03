3日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は277枚だった。うちプットの出来高が254枚と、コールの23枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の42枚（1270円）。コールの出来高トップは5万5000円の9枚（15円高30円）だった。 コールプット 出来高前日比