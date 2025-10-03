東京女子プロレスは10月2日、都内で「AdditionalAttack’25」（10月18日、後楽園ホール）でのタイトルマッチ調印式を行った。渡辺未詩の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑む、愛野ユキがベルト獲りを“熱く”宣言した。両者、調印書にサインした後、愛野が口火を切った。「（9・20大田区総合体育館で）挑戦表明をしたときに“10月もまだ暑いよ”って言ったんですけど、思ったよりもちゃんと秋らしく涼しくなってき