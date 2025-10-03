7人組アイドルグループ「SOMOSOMO（ソモソモ）」が今夏、国内最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」に出演した。異ジャンルの大舞台に立ったゴゴノコトコがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じ、あの日の熱気を思い返した。（「推し面」取材班）「『これがロックなんだ』って思えました。客層が全然違くて、完全にアウェイなところに飛び込んでる感じでした」ステージに立った瞬間、目の前に広がったのは普段