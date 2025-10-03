ファン感謝３Ｄａｙｓ「ＢＯＡＴＲＡＣＥバトルトーナメント」が１１〜１３日に福井県のボートレース三国で開催される。このＰＲのため越前三国ボートレース企業団の斉藤俊之事業局長ら関係者が３日、キャンペーンレディーの霧島聖子さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。大会名通り、３日間の超短期決戦＆トーナメント方式で覇を競う。また初日５〜１２Ｒのトーナメント、２日目５〜８Ｒの復活戦と９〜１２Ｒの