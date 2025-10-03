「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導学習塾「スクールIE」で、13歳だった教え子の女子中学生に抱きついたとして、警視庁少年育成課は3日までに、不同意わいせつの疑いで、元教室長の石田親一容疑者（45）＝東京都中野区＝を再逮捕した。同課によると、過去の教え子数人からも「太ももを触られた」などの相談があり、10年以上前から繰り返していた可能性もあるとみて調べる。再逮捕容疑は1月下旬ごろ、都内の当時勤務