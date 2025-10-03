「シン・ハママツ計画」の一環で、横断幕などが飾られた静岡空港のロビー＝3日午前静岡空港（静岡県牧之原市）で、エレベーターや柱、階段など内部全体が人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の登場人物らで装飾され、訪れたファンの目を楽しませている。劇場版のモデル地になった浜松市がエヴァと連携した観光事業「シン・ハママツ計画」の一環で、実行委員会が3日、発表会を同空港で開いた。来年2月末まで実施する。同空港