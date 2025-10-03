アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が３日、都内で行われた「ジョンソンボディケアＶＣアロマミルク」新発売記念・記者発表会に出席した。記者発表では同商品が誕生した約２０年前のメンバーそれぞれの写真も公開。幼少期の姿が映し出されると、小泉遥香（２４）は「恥ずかしいんですけど、生まれた時からアイドル。ビックリするくらいかわいいなと思います。今も一緒に（みんなと）活動できているのが奇跡に感じます