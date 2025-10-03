三重県名張市の国道で10月3日未明、10代から20代の男女6人が乗った軽自動車が横転し、女子高校生2人を含む5人が死亡しました。警察によりますと、きょう午前0時10分ごろ、名張市上小波田の国道165号線で「車両が横転し、人が出血して倒れていた」と通行人から110番通報がありました。軽自動車にはいずれも名張市に住む16歳から23歳までの男女6人が乗っていて、女子高校生2人を含む男女5人(16～23歳)が死亡、16歳の男子