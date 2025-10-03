【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの大倉士門が10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優が作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】みちょぱ、手作り青椒肉絲 夫・大倉士門が公開◆大倉士門、妻・みちょぱの手料理公開大倉は、青椒肉絲の写真を公開し、「嫁の作る青椒肉絲は世界で一番美味しいです」と絶賛。一方、みちょぱも自身のストーリーズでこの投稿を引用し、「