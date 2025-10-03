2026年の投入が期待される「折りたたみiPhone（iPhone Fold）」は、開いた状態で「iPhone Air」より薄くなると報じられています。 ↑iPhone Airより薄いだなんて…（画像提供／アップル）。 最新のiPhone Airは本体の薄さが5.6mmと、史上最も薄いiPhoneとしてデビューしました。 しかしアナリストのミンチー・クオ氏は、折りたたみiPhoneは広げた状態の厚さが4.5mm〜4.8mm、閉じた状態では9〜9.5mmになると報告しているの